Да заспиш в Берлини да се събудиш във Виена – това е възможно благодарение на нощните влакове. Този начин на пътуване е популярен, ефективен и екологичен, но в момента той е скъп и може да бъде нудобен. Но има надежда – предприемачът Антон Дубрау работи в своя берлински цех върху следващо поколение нощни влакове, което трябва да направи пътуването по релсите вълнуващо и същевременно по-икономично.

Заедно със съоснователя на берлинския си стартъп Антон Дубрау започва да прави миникупета още през 2023 г. Първа стъпка - прибиране на куфара. После Антон се настанява удобно.

„Това е малко частно купе със седалка, която се превръща в легло, но идеята е да е сравнително просторна. Имате прозорец и хубава масичка. През деня можете да извадите масата и да работите. Замисълът е да можете да правите и дълги дневни пътувания, защото има достатъчно място да се раздвижватe", обяснява Антон Дубрау, съосновател на "Луна Рейл".

Когато сте готови за сън, облегалката се сгъва. С частните купета няма нужда да споделяте пространството с други пътници, както често е в Европа. „Няма много място за краката. Но не се чувстваш клаустрофобично. В ъгъла има малко пространство за коленете, което е удобно, ако спиш на една страна“, подчертава Антон.



Заедно с Хендрик Лука разработват и по-голямо купе за бизнес пътници, което ще е по-скъпо, но и по-просторно. Проектът е минал през дълъг път. Вече са на седмия прототип, както обяснява другият съосновател. „Когато започнахме, правехме картонени модели, само за да си изградим пространствено усещане. Сядахме вътре и си казвахме: това не работи, това не работи, това не работи. И после правехме следващия модел. Всяка следваща версия беше малко по-добра от предишната“, обяснява Лука.

Оптимизирането на пространството е било важно, за да могат влаковете да се движат с максимален капацитет и да бъдат печеливши за операторите. Един стандартен спален влак побира средно около 340 пътници. В него потенциално могат да се поберат около 700 души - включително и на горното ниво. Разположението би могло да се вмести в изведени от употреба високоскоростни влакове, които са реновирани. Капацитетът им би могъл почти да се изравни с този на дневните влакове. Засега обаче това е само симулация.

Повече пътници означава по-ниски цени на билетите. Антон изчислява, че пътуване от 1000 км, например от Париж до Берлин, би струвало около 100 евро.



