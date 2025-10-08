Преди повече от век белгийският инженер Жорж Нагелмакерс превръща мечтата си в реалност с представянето на първия влак "Ориент Експрес" в Европа. Днес това легендарно пътуване се завръща в Италия, а CNN отвежда зрителите на завладяващо еднодневно приключение с новия „Ла Долче Вита Ориент Експрес“.

Пътуване като това струва около 3500 долара. Първата спирка е купето, което се оказва много по-голямо от очакваното. Влакът разполага с 30 такива, всяко със собствена баня. Пътниците имат на разположение още вагон-ресторант, салон, бар и зона за отдих. Трудно е за вярване, че композицията всъщност е напълно реновиран стар италиански влак от 70-те години.

„Живей красиво”: Влаковите маршрути в Европа, които превръщат пътуването в преживяване

Всичко е изработено по поръчка, като всеки детайл е внимателно проектиран, за да пресъздаде атмосферата на Италия от 60-те години на миналия век. „Мога да ви съдействам по всяко време, може да ме повикате, ще оправя стаята ви, ще ви донеса напитка, закуска, всичко, от което имате нужда“, обяснява кондукторът Рафаела Матиоли.

Влакът е пуснат в експлоатация още през април, а според Паоло Барлета от компанията-оператор изживяването напълно си заслужава цената. „За тези два дни изживявате толкова много, че няма да го забравите в близките месеци, дори години“, казва той. Инвестицията в проекта е сериозна - до момента са вложени над 230 милиона долара. Това е първият от шестте влака, които компанията планира да пусне по италианските релси до 2027 г.

Менюто е замислено така, че всяка хапка да разказва историята на регионите, през които преминават пътниците. „Храната, както и всичко останало, трябва да предизвиква емоция“, споделя готвачът Валтер Канцио. Пример за това е сосът от бадеми и шафран - подправка, много характерна за един от районите по маршрута.

След съобщението на кондуктора: "Дами и господа, добър ден! След десет минути пристигаме в Монталчино", става ясно, че преживяването продължава и извън влака. Компанията предлага осем различни маршрута в Италия, които включват разходки из градовете и дегустация на най-добрите местни вина.

„Преживяването е наистина невероятно. Обичаме Италия“, споделя пътникът Колин Аросмит.

Това е само началото. Планира се по-мащабно разширяване извън Европа. От компанията казват, че са намерили пазарна ниша и планират да внесат концепцията за луксозен влак в Саудитска Арабия още догодина, а след това и в Египет, Обединените арабски емирства, Узбекистан и други страни.

