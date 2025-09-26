В рубриката „Живей красиво” Гери Малкоданска ни показва някои от най-красивите влакови маршрути в Европа. Железопътните линии предлагат пътуване с гледки към прочути върхове, водопади, ледници и морски заливи.

Пътуването с влак в Европа може да бъде истинско преживяване – панорамни прозорци, виадукти и тунели разкриват пред пътниците картини, достойни за кино. Всяко от тези пътувания е като малък филм, който гледате през стъклото на вагона.

„Непознатите земи“: Великденският остров - късче земя, забулено в тайна (ВИДЕО)

Бернина експрес в Швейцария е сред най-впечатляващите маршрути. Влакът свързва Санкт Мориц и италианския град Тирано, минавайки през 55 тунела и 196 моста. Най-запомнящ е виадуктът Ландвасер, висок 65 метра, както и спиралата при Брузио – уникално инженерно съоръжение, вписано в световното наследство на ЮНЕСКО.

Не по-малко впечатляващ е Глетчер експрес, наричан най-бавният експрес в света. За осем часа пътниците преминават през 91 тунела и 291 моста, наслаждавайки се на гледки към Матерхорн, алпийски езера и дълбоки клисури.

На север - в Норвегия, Бергенската линия води от Осло до Берген, прекосявайки суровото плато Хардангервида. От Мюрдал започва Фломската железница – една от най-стръмните линии в света, която за 20 км слиза от планината до фиорд, преминавайки през водопади, мостове и тунели.

От Коста дел Сол до „Слънчев бряг”: Кои са най-достъпните туристически дестинации

В Шотландия пътешествието продължава по Западната хайландска линия, позната от филмите за „Хари Потър“. Виадуктът Гленфинан, по който минава влакът за Хогуортс, е част от маршрута, който разкрива драматични пейзажи и диви брегове.

В Португалия, линията по река Дуро тръгва от Порто и следва реката на 160 км, като от едната страна се редят лозови масиви, а от другата – стръмни терасовидни хълмове. Специалният ретровлак „Мира Дуро“ с дървени вагони е туристическа атракция през лятото.

Сред достъпните, но живописни маршрути е Чентовали – линията на „сто долини“ между Италия и Швейцария. За два часа влакът преминава през 83 моста и десетки малки планински села, обагрени в ярки цветове през есента или покрити със сняг през зимата.

Ориент експрес – легендата на европейската железница. Макар оригиналният маршрут между Париж и Истанбул да е история, днес луксозни влакове като „Венеция Симплон Ориент експрес“ поддържат духа на златната епоха с реставрирани купета, гурме кухня и атмосфера, напомняща роман на Агата Кристи.

Южна Африка: Живот между злато, красива природа и престъпност (ГАЛЕРИЯ)

Красотата на пътуването не е само в дестинацията, а и в самия път. Влаковете на Европа доказват, че когато забавиш темпото и позволиш на гледките да минат пред очите ти, пътят може да бъде дори по-вълнуващ от пристигането.

Повече гледайте във видеото.