Първият нощен влак между Париж и Берлин потегли в четвъртък вечер и се очаква да пристигне тази сутрин около 9 часа.

Линията се обслужва от нидерландско-белгийската компания European Sleeper, като вече са продадени около 25 000 билета.

Влакът спира в Брюксел, а в бъдеще се предвиждат допълнителни спирки в Монс, Лиеж и Хамбург.

Част от пътниците избират нощното пътуване по екологични причини, докато други се възползват от удобството да превозват повече багаж - например френско вино към Германия.

Влаковете ще се движат три пъти седмично във всяка посока - от Франция към Германия във вторник, четвъртък и неделя, а обратно в понеделник, сряда и петък. Те тръгват от Северната гара в Париж и Централната гара в Берлин.

Цените на билетите започват от 39,99 евро за място в шестместно купе и достигат до 59,99 евро за легло в спален вагон.

