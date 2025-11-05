Европейската комисия представи в сряда предложение за разгръщане на високоскоростни железопътни линии в ЕС до 2040 година. Предложението засяга и трасето между София и Атина. Предвижда се тази линия да осигурява пътуване от 6 часа, вместо 13 часа и 40 минути, както е в момента, предаде кореспондентът на БТА Николай Желязков.

Планът предвижда такива високоскоростни отсечки да има и по линиите Будапеща-Букурещ, Берлин-Копехаген, Берлин-Виена-Прага, Париж-Мадрид-Лисабон, Мюнхен-Рим, както и между балтийските държави.

Целта е при развитието на линиите да се достигат скорости на движение от поне 200 километра в час. Предложението на комисията включва също подобряване на възможностите за покупка на билети и за продажба на машини и вагони втора употреба.

Основна цел на промените е заместването на пътуванията със самолет на кратки разстояния заради стремежа за намаляване на замърсяването на околната среда. Комисията отбелязва, че промените биха довели до разтоварване на пътищата и до разширяване на възможностите за военна мобилност.

В съобщението се посочва, че ЕК предвижда до 2027 г. да бъдат осигурени близо три милиарда евро за развитието на "чисти" самолетни горива. До 2035 г. се предвижда за тази цел да бъдат насочени 100 милиарда евро.

