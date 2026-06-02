Силна буря с проливен дъжд, гръмотевици и градушка нанесе щети в Хасково и региона в ранния следобед.

В областния град са получени сигнали за паднали дървета и скъсани кабели. Част от дърветата са паднали върху автомобили. Едно от произшествията е на ул. „Братя Миладинови“, където и преди е имало подобен инцидент.

Сериозно е положението и по бул. „България“ в района на Градската градина, където поройният дъжд наводни пътното платно и доведе до затруднения в движението. Няколко автомобила са закъсали във водата.

Жена е подала сигнал на телефон 112, след като автомобилът ѝ започнал да се пълни с вода. На място пристигнали екипи на пожарната, които я извели в безопасност и избутали колата до тротоара. Пристигнал е и екип на Спешна помощ, но след преглед жената е отказала транспортиране до болница, тъй като не е пострадала.

За днес за област Хасково е обявен жълт код за значителни валежи, гръмотевични бури и условия за градушки.

Опасни бури се вихрят в районите на Котел, Твърдица, Сливен, Стара Загора, Нова Загора, Димитровград, Хасково. Всяка облачна клетка е заредена с порой, градушка и локален бурен вятър. Фронтът се движи на изток и в близките часове ще достигне Черноморието.