Фалшиви документи за работа с хранителни продукти са били изготвяни в продължение на години от 60-годишен мъж от Варна, срещу когото са повдигнати обвинения. Той е задържан за срок до 72 часа при спецоперация на „Икономическа полиция“ при ОД на МВР - Варна.

Здравни книжки и документи за работа с храни са били сред основните фалшифицирани официални документи, за които мъжът е обвинен, както и за притежание на средства за тяхното изготвяне.

Складове, заведения и обекти за хранене са били проверявани при мащабни процесуални действия, извършени на 12 май. В акцията са участвали и контролни органи от Държавния здравен контрол при РЗИ - Варна. Извършени са претърсвания в частни домове, търговски обекти, медицински складове и заведения за хранене, като са иззети множество документи и предмети, използвани за изготвяне на фалшиви удостоверения.

Фалшиви медицински документи за служители в хранително-вкусовата промишленост и ресторантьорството са били част от схемата, която според разследването е действала от 2024 г. до момента на задържането. Установено е, че става дума за документи, удостоверяващи здравословното състояние на граждани и лични здравни книжки, използвани за работа в различни търговски обекти, свързани с хранителния сектор.

Разследването продължава, под ръководството на Районна прокуратура - Варна. Предстои да бъде внесено в съда искане за постоянно задържане под стража на 60-годишния мъж. Той е известен на органите на реда, но до момента не е осъждан.

