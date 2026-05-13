Свалянето на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски вероятно има връзка с промяната във върховете на ДАНС. Но все пак Законът позволява това. От тази гледна точка приемам решението за снемане на държавната охрана съвсем нормално. Това каза бившият вътрешен министър проф. Веселин Вучков в ефира на „Денят на живо” по NOVA NEWS.

Той каза, че има елемент на приемственост в Министерството на вътрешните работи. И изрази положително отношение към Георги Кандев.

По отношение на изтеклия мандат на ВСС и инспектората професорът смята, че това е нещо, което не биваше да се допуска и всички проблеми произтичат от този факт. Според него в законопроектите за реформа в съдебната власт има „доста неща, които трябва да се поогледат”, включително някои от гледна точка на конституционосъобразност.

Вучков заяви, че правосъдието у нас е бавно, но такова е и в Съда по правата на човека.

По негови думи на разследващите органи, включително и полицията, трябва да имат възможност да събират качествен доказателствен материал.

