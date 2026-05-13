Доц. Ася Панджерова разпрати своята лична позиция по повод подадената оставка от поста заместник-министър на образованието и науката. Доскорошният член на ръководството на ведомството заявява, че през последните дни е станала обект на „безпрецедентна и дълбоко несправедлива кампания“, която е поставила под съмнение както професионалната ѝ експертиза, така и личния ѝ интегритет.

Тя посочва, че е била обвинена в конфликт на интереси и злоупотреби, като категорично отхвърля тези твърдения и подчертава, че те са несъвместими с принципите, които следва през целия си професионален път. По думите ѝ нейната позиция не е с цел защита или оправдание, а представяне на факти.

В изявлението си тя припомня, че преди осем години е преминала през серия от институционални проверки, извършени от Прокуратурата на Република България, Европейската прокуратура, КПКОНПИ и ОЛАФ. Според нея всички разследвания са приключили с еднакъв резултат - липса на нарушения и липса на конфликт на интереси, като това е било официално документирано.

Бившият заместник-министър подчертава, че като учен и човек с дългогодишна академична кариера преживява ситуацията тежко, като отбелязва, че в науката авторитетът се изгражда с години труд, докато в публичния и политически живот той може да бъде подкопан за кратко време чрез медийни и политически атаки.

По отношение на оставката тя заявява, че решението ѝ е продиктувано от морални съображения. Според нея образованието и науката не трябва да бъдат въвличани в политически конфликти и не бива нейното име да се използва като инструмент за напрежение срещу Министерството на образованието и науката или срещу политически процеси.

Тя уточнява, че се оттегля по собствено желание, с „чиста съвест“ и с убеждението, че е защитила името си пред обществото. В бъдеще планира да се върне към академичната си работа, която определя като своя естествена среда.

В края на позицията си тя благодари на поддръжниците си и на премиера Румен Радев за оказаното доверие, като заявява, че остава вярна на принципите си и ще продължи да работи в сферата на образованието и науката извън политическия пост.

Припомняме, че ден преди тя да се оттегли, министърът на образованието проф. Георги Вълчев заяви, че е разпоредена проверка, която трябва да установи дали има неправомерно усвояване на европейски средства от страна на назначената за негов заместник Панджерова.

