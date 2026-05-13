Днес е в сила е "жълт код" за опасно време за общо 20 области - основно в Източна, Централна и Северна България. Прогнозата е за силен вятър в голяма част от страната, с пориви със скорост до 20–25 метра в секунда.

Жълт код за силен вятър в 20 области на страната



В Русе вече има съборени дървета и клони на различни места в града. От Общината отправиха предупреждение гражданите да не стоят на открито заради опасност от падащи предмети. А заради поривите на вятъра със скорост от близо 90 км/ч, Агенцията за проучване на река Дунав отправи предупреждение към капитаните на кораби да не предприемат маневри. Крановете и на двете русенски пристанища спряха работа.

Метеорологът Емилия Петранова каза: "До момента измерената максимална скорост на вятъра в Русе е до 24 м/сек или 86 км/ч. Отправени са предупреждения за силен вятър към корабособственици и пристанищата по река Дунав да внимават при работа с крановете и при маневрите на корабите".