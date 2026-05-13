Предупреждение за силен вятър в голяма част от страната. В сила е жълт код за общо 20 области – основно в Източна, Централна и Северна България.

Прогнозират се пориви на северозападния вятър със скорост до 20-24 метра в секунда, поради което се препоръчва обезопасяване на предмети по тераси и дворове.

Паралелно с това температурите в по-голямата част от страната ще паднат под 20 градуса. Въпреки застудяването интензивни валежи не се очакват.

