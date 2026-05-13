Напрежение в Лом след изборите. Жители на града излизат на протест пред сградата на общината. Те настояват за оставката на кмета Цветан Петров заради аудиозапис, в който се чува как той обещава пари на хора, ако гласуват за ГЕРБ и по-специално - за негов заместник-кмет, която била кандидат за народен представител. Вчера градоначалникът беше привлечен като обвиняем за търговия с гласове.

Записът беше разпространен в социалните мрежи два дни преди изборите. Човекът, който качва клипа, твърди, че е бивш служител на МВР. „Кметът ми е дългогодишен приятел. Именно затова, когато получих от неизвестно лице тази флашка, аз го разпознах. Първото, което направих, е да предам записа в полицията. Благодаря на полицаите, служебното правителство и на прокуратурата, които до момента свършиха блестящо своята работа”, коментира той в ефира на „Здравей, България”. И настоя съдът също да си свърши работата, кметът да бъде осъден или да прояви доблест и да подаде оставка.

Повдигнаха обвинениe на кмета на Лом за купуване на гласове

По думите на друг гражданин на Лом, възмутен от аудиозаписа, инфраструктурата в града е в ужасно състояние. „Пътувам постоянно, всичко е под всякаква критика. Това не може да продължава така”, каза той.

„Искам този град да започне да се развива. Нито един инвеститор не би дошъл в Лом, тъй като градът е в ужасно състояние”, коментира бизнесмен от сферата на хотелиерството.

„Имаме надежда, че кметът ще бъде отстранен, защото той не заслужава този пост. Ние му се доверихме, подкрепихме го с идеята за по-добро бъдеще, но сме разочаровани след изтеклите записи. Той събра ромите от чистотата, предложи им по 50 лева. Почти всички хора, които са покрай него, са предлагали пари”, твърди друг местен жител.

Недоволните уточняват, че техният протест е граждански, а не политически. „Ние сме против дерибейството на хора, използващи властта, за да достигнат своите цели. Призовавам гражданите на Лом да подкрепят протеста и да не ги е страх”, заяви мъжът, качил аудиозаписа в социалните мрежи.

От Общината посочват, че по случая има образувано досъдебно производство. Петров пък казва, че е предупреден да не изнася никакви факти и по тази причина няма да направи каквото и да било изявление до приключване на разследването.

