Кметът на Лом е привлечен като обвиняем по дело за купуване на гласове, съобщиха от Апелативната прокуратура-София.

В хода на разследването са събрани достатъчно доказателства за действията на Ц.П.

На 15 април в административната сграда на общинско предприятие в гр. Лом кметът, в качеството си на длъжностно лице, предложил имотна облага в размер на по 50 евро на работници на предприятието.

С действията обвиняемият е целял да ги склони гласуват за определена политическа коалиция и определен кандидат-депутат на изборите през април тази година.

За извършеното престъпление Законът предвижда лишаване от свобода от 2 до 7 години и глоба в размер от 5113 до 15 339 евро.

Предстои районната прокуратура да внесе в съда искане за отстраняването на Ц.П. от длъжността кмет.

