Кметът на село Солище, община Кърджали, е задържан по подозрение за участие в схема за купуване на гласове преди предстоящите избори в неделя. Това съобщи и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев в публикация в социалните мрежи.

По първоначална информация кметът е предоставил парични средства на собственик на местен магазин с цел клиентите да бъдат почерпвани и насърчавани да гласуват за конкретна политическа партия.

В Шуменско иззеха листове с изписани марки на автомобили и цифри срещу тях

По делото са разпитани двама свидетели, а срещу задържания е образувано досъдебно производство. Разследването продължава, като към момента кметът остава в ареста.