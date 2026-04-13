При специализирана полицейска операция срещу престъпления, свързани с политическите права на гражданите, в шуменското село Ивански са открити и иззети съмнителни списъци, съобщи кореспондентът на БТА в Шумен Антоний Димов.

Проверката е извършена в имот, обитаван от 39-годишен местен жител. В хода на действията полицаите открили три листа, на които са изписани марки автомобили и цифри срещу тях.

Откриха образци на бюлетини и тефтери с имена и суми срещу тях в Плевенско

Документите са иззети, като предстои да се установи дали имат връзка с евентуална търговия с гласове. По случая е образувано досъдебно производство.

От полицията в Шумен допълват, че в периода 9-13 април е засилено полицейското присъствие по основните пътища, в рисковите участъци и около храмовете в областта. Предвидени са и допълнителни специализирани акции за гарантиране на пътната безопасност.

Редактор: Цветина Петкова