Откриха 113 образци на бюлетини и 18 тефтера с имена и суми срещу тях в област Плевен. Това съобщи във Facebook профила си и. д. главен секретар на МВР Георги Кандев. Иззети са и 4 115 евро в брой.

В рамките на няколко операции на територията на областта служители на МВР иззеха значително количество доказателства, свързани с купуването на гласове за предстоящите избори.

Задържани са трима души. Образувани са досъдебни производства.

Редактор: Калина Петкова