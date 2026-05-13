В град Стрелча официално отвори врати Центърът за деца и младежи с аутизъм „Ключ към света“ – проект, създаден изцяло благодарение на дарители и усилията на родители, които сами поемат инициативата след месеци на административни трудности и липса на финансиране. Откриването е кулминация на история, за която екипът на „Твоят ден“ разказа още през ноември.

Историята започва с две майки – Нонка и Недка, които през миналата година решават сами да създадат дневен център за децата си с аутизъм. Въпреки че Община Стрелча предоставя сграда, липсата на средства и административни пречки забавят старта на услугата с месеци. В крайна сметка центърът става реалност благодарение на дарителска подкрепа.

„Промяната е, че вече стартираме работа. Имаме персонал и завършен център, който отваря врати и очаква своите потребители“, посочват от екипа.

Друг акцент в процеса е личната отдаденост на родителите, които сами преобразяват пространството. „Ние просто го превърнахме това място в дом и се надяваме дарителите да продължат да ни подават ръка, за да можем да се издържаме финансово“, споделят те.

По време на откриването бе подчертано, че центърът е не просто социална услуга, а място за развитие и подкрепа. В него децата и младежите от аутистичния спектър ще получават грижа от специалисти, включително психолог и логопед, както и възможности за социализация и различни занимания.

„Нашата идея е да направим живота на децата и техните семейства по-спокоен, по-смислен и, ако е възможно, да ги адаптираме към външния свят“, споделя Нонка.

Сред планираните дейности са конна езда, плуване и други външни занимания, които да подпомагат развитието и приобщаването. „Искаме да включим много активности като конна езда и плуване – общинският басейн е наблизо. Това са неща, които ще помогнат за тяхното развитие и интеграция“, допълва тя.

Децата, които никой никъде не иска

Майките подчертават и важността на социалния живот за младите хора с аутизъм, особено след приключване на училище. „Моята дъщеря е почти на 19 години и ще излезе от системата. Няма социален живот. Идеята е тук да имат общуване, екскурзии, доброволци и обмен на опит“, казва Недка.

Центърът „Ключ към света“ е изграден изцяло чрез дарения, но устойчивото му функциониране остава предизвикателство. Родителите се надяват на държавна подкрепа и включване в системата за делегирани бюджети.

„Свързаха се с нас институции и ни обещаха помощ, но нещата се забавиха. Надяваме се с новата власт да намерим решение и да преминем към държавно делегиран бюджет, за да работим по-спокойно“, казва Нонка.

„Ние сме обикновени родители, събрали се около тази кауза. Нямаме възможност да се самоиздържаме. Надяваме се тези 20 места да бъдат включени в бюджета, за да има устойчивост“, допълва Недка.

Новият център в Стрелча вече приема първите си потребители и се превръща в дългоочаквана подкрепа за семейства на деца и младежи с аутизъм в региона.