Родители на деца с аутизъм в Стрелча са поели в свои ръце отговорността да създадат сигурна и подкрепяща среда за децата си, изправяйки се пред редица финансови и административни пречки. Тяхната цел е да отворят дневен център, който да подпомогне развитието и социализацията на децата и порасналите лица от аутистичния спектър.

В България има около 140 000 души с аутизъм, като за тях са предвидени общо 140 дневни центъра в цялата страна. Разпределението им обаче е неравномерно - най-много са в София-град. В Стрелча такава услуга липсва.

Децата, които никой никъде не иска

„Когато се роди това дете, ти имаш мечти. Мислиш си как ще мине първият му учебен ден, какви приятели ще има. И изведнъж отиваш, чуваш диагнозата и всичко това няма да се случи. Това е равносилно на смърт“, споделя с болка Недка Кичукова, родител на дете с аутизъм.

Инициативата за създаване на центъра е на сдружение „Аутизъм днес“, чийто председател е Нонка Манчева. Тя е майка на 21-годишна дъщеря с аутизъм и през годините се сблъсква с огромни трудности в намирането на адекватни ресурси за развитието ѝ. Община Стрелча е откликнала на призива им и е предоставила реновирана сграда, но дотук спира помощта на институциите. За да започне работа, центърът трябва да бъде оборудван и да назначи скъпоплатени специалисти - психолози, логопеди и поведенчески терапевти.

Парадоксът се крие в Националната карта на социалните услуги. Макар тя да цели осигуряване на равен достъп до услуги, държавата не може да помогне финансово, докато центърът не отвори врати. „За да отворим врати, ние трябва да назначим персонал, който е скъпо платен. Трябва да имаме работа поне два-три месеца, да докажем, че работим, тогава вече може да участваме по някакви програми. А за да се случи това, ние трябва да имаме финансова възможност да го направим“, обяснява Нонка Манчева.

Родителите са принудени сами да търсят помощ, за да осигурят първоначалните средства. Те се надяват на подкрепа, за да могат да стартират дейността възможно най-бързо и да осигурят на децата си не просто грижа, а шанс за пълноценен живот, развитие и усещане за общност.

Целия разговор гледайте във видеото.