„Златни“ домати по пазарите и в магазините - цените на някои места вече са двойно по-високи спрямо миналата година. Производители и търговци обясняват поскъпването с по-скъпото оранжерийно производство, високите цени на горивата и транспорта, както и със зависимостта от вносната продукция. На борсите килограм домати достига до 3,50 евро, а в магазините цената на места надхвърля 5 евро. От бранша предупреждават и за огромни надценки по веригата от производител до краен потребител. На този фон държавата подготвя нови мерки срещу спекулата и прекомерните надценки.

"С колеги, които произвежда оранжерийни домати, коментирахме цена на едто от около 2,40-2,60 евро на едро". Това обясни в "Здравей, България" Борислав Дамянов, който има оранжерии в село Микрево, близо до Струмяни.

По думите му цената на продукцията е висока, защото разходите са много. "Всичко е поскъпнало с поне 30%. Няма как и крайната цена да е ниска. При торовете поскъпването варира според цената на газа, а при семената е дори повече. Работната ръка изобщо няма да коментирам - ако изобщо намериш хора, плащаш каквото поискат", твърди Дамянов.

И допълни: "Ние сме семейно стопанство. Не искам да се оплаквам, но положението е много тежко".

По думите му, ако сметне реалните си разходи - сметката никога няма да излезе. "Имаме и огромни проблеми с напояването и с още много неща, за които говорим от 10 години. Нищо не се е променило. Заявките на новата власт дават надежда, но не виждам как ще се случи на практика. Ние произвеждаме домати едва два месеца и половина в годината. През останалото време нямаме нито модерни съоръжения, нито достатъчно хора, които да работят", подчерта производителят.

И беше категоричен, че "бързо решение на проблема няма". "Но са нужни радикални мерки. Това съм го казвал многократно - секторът трябва да излезе „на светло“. Задължителна регистрация по ДДС и по-строг контрол. Така много по-лесно ще се проследява кой на каква цена продава", заяви Дамянов.

