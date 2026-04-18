Само за месец цената на малката потребителска кошница, в която влизат 21 основни стоки и услуги, е нараснала с 2%, отчита анализът на икономистите. Рекордьор по поскъпване са доматите. За последния месец и половина цената им е скочила с близо 62%, твърдят държавните институции, които осъществяват контрола по пазарите у нас.

Ще последват ли този пример и краставиците? В сравнение с миналата година цената им сега е с близо 40% по-висока. При тях родното производство е сравнително малко този сезон, а вносът, който е от Турция, Гърция и Албания е по-скъп. В допълнение на това цените на горивата също оказват натиск. Експертите отчитат, че много продукти поскъпват драстично от борсата на едро до търговците на дребно.

Владимир Иванов: Има тенденция за много скъпи зеленчуци, рекордни са цените на домати

Едно евро и 80 цента - това е цената на едро, на която излизат в момента първите краставици от отопляемите оранжерии на семейство Кабурови от пазарджишкото село Мало Конаре. Отглеждат 8 декара. Тази година са ги засели с половин месец по-късно, за да пестят средства от отопление. Въпреки това цената на краставиците е с 20% по-висока в сравнение с миналата година.

"Разсадът ни е от Гърция, цената се увеличи с около 20-25%. Скочи цената на пелетите вече с 20-25% минимум, енергоносителите, газта, токът, работната ръка, осигуровките. Торовете вече са увеличени с около 50% и се усеща една лиса на пазара, което ни води до непредвидимост за следващия ден", казва земеделският производител Иван Кабуров.

"С тези форсмажорни обстоятелства, които са в момента поради тази война, ние вече сме не на ръба на оцеляването, а под ръба. Ние не може да дишаме. Чудим се с парите, които вземем от краставиците какво да покрием като разход - дали да си платим вноските по кредитите, дали да теглим нови кредити, дали да си платим семената, отоплението", заявява Десислава Кабурова.

Според тях обаче цените за крайния потребител не се диктуват от родните зеленчукопроизводители, а от сивия пазар и от търговците, които внасят чужда продукция, без да плащат ДДС. Това е причината, поради която от оранжериите до пазара цената на краставиците скача двойно.

"Имам 1,70 сигурно разходи, работя за 10 процента печалба, за 10 евроцента печалба не повече, а търговецът, който взима от мен продукцията, на следващия ден тя е на пазара или на борсата в София, той печели на един лев - лев, а аз работя за два месеца за 10 процента печалба", казва Кабуров.

Малката потребителска кошница е поскъпнала с 4,30 евро за десет месеца



Проверка на градския пазар в Пазарджик показва, че за разлика от доматите, цените на краставиците вече са спаднали с 50 евроцента и в момента се търгуват между 1,50 и 3 евро за килограм. "Спекулират и търговци, и прекупвачи. Според мен производителят не спекулира, защото той все пак е вложил някакъв труд и ги дава малко по-евтино", смята жена на пазара.

Според производителите краставиците няма да последват цената на доматите. "Поради тази причина, че вече имаме доста българска краставица, която конкурира вносната и българското производство е един регулатор на цените. След като излезе българският домат, тогава и цената му ще спадне също", казва Иван Кабуров.

Най-голямото им страдание в момента като земеделски производители е нерегламентираният внос от трети страни.

"Като видите ето тази българска краставица, вие не знаете на рафта или на щанда българска ли е или не е, защото се слагат различни опаковки, пише се за българско, препакетира се стока. Това нормално ли е? Потребителят защо търпи това положение в страната? Той плаща от себе си", коментира земеделският производител Десислава Кабурова.

"Аз апелирам към нашите управници за изсветляване на сектора, за проследяемост на хранителната верига и криминализиране на преопаковането на вносна стока и продаването ѝ за българска", каза Кабуров.

Повече по темата гледайте във видеото.