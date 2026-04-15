-
МВФ предупреждава за висок държавен дълг и растящо финансиране извън банковия сектор
-
Войната в Близкия изток: Ирански танкери минаха през Ормузкия пролив, има надежда за преговори
-
Дерогацията за работата на „Нефтохим Бургас” е удължена с 6 месеца
-
Започна изплащането на компенсацията от 20 евро за горива
-
Битката с високите цени: Германия намалява акцизите върху горивата за два месеца
-
Европейските летища предупреждават за риск от недостиг на авиационно гориво до три седмици
Българска продукция излиза на странни цени, коментира председателят на ДКСБТ
Основните хранителни продукти надхвърлиха 61 евро за периода от 2 до 6 април. Така малката потребителска кошница е поскъпнала с 2% спрямо миналия месец. Сред стоките, които са поскъпнали, са доматите, картофите и лимоните.
„ДКСБТ прави извадка от 27 основни хранителни продукта, плюс плодове и зеленчуци, които са абсолютно необходими за оцеляването. Имаме тенденция за много скъпи зеленчуци – рекордни са цените на домати. Краставиците имаха доста високи нива още през януари. Това се дължи и на сезонния фактор, но има влияние и от кризата в Персийския залив покрай горивата”, коментира в „Обедния информационен блок” на NOVA NEWS Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържища.
НАП и КЗП съобщават нови резултати от проверките срещу спекулата
Той все пак смята, че освен покрай горивата, една част от надценката е „чисто от алчност, лакомия и използване на момента”.
„Българска продукция излиза на странни цени - 4–5 евро за краставица. Не е нормално и е във връзка с лоши търговски практики. Особено когато цената на краставицата пада в съседна на нас държава-член на ЕС”, коментира Иванов.
Той отчете, че е имало и много голямо поскъпване на зелената салата за Великден – 100% за един ден. Цените на агнешкото в някои обекти са били по 10-12 евро, но в други – по 20 евро, което е абсолютно необосновано, смята Иванов.
По изчисленията на ДКСБТ в момента доматите са с 88% по-скъпи от нивата миналата година. Иванов обаче посочи, че и в Гърция са много скъпи.
Ако има някакъв спекулативен елемент, той е по-слаб от обективните фактори, които докарват високите цени, обясни Иванов.
Краставицата е 35% по-скъпа от нивата миналата година, червеният пипер – 33%, зеленият пипер – 17%, зелената салата – 67%.
Сравнено с миналата година поевтиняват картофите, зелето, моркова, зрял лук.
Поевтиняват още захарта, ориза, фасула, маслото, сиренето.
Той все пак е категоричен, че няма галопираща инфлация.
Редактор: Ина Григорова
