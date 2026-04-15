Основните хранителни продукти надхвърлиха 61 евро за периода от 2 до 6 април. Така малката потребителска кошница е поскъпнала с 2% спрямо миналия месец. Сред стоките, които са поскъпнали, са доматите, картофите и лимоните.

„ДКСБТ прави извадка от 27 основни хранителни продукта, плюс плодове и зеленчуци, които са абсолютно необходими за оцеляването. Имаме тенденция за много скъпи зеленчуци – рекордни са цените на домати. Краставиците имаха доста високи нива още през януари. Това се дължи и на сезонния фактор, но има влияние и от кризата в Персийския залив покрай горивата”, коментира в „Обедния информационен блок” на NOVA NEWS Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържища.

Той все пак смята, че освен покрай горивата, една част от надценката е „чисто от алчност, лакомия и използване на момента”.

„Българска продукция излиза на странни цени - 4–5 евро за краставица. Не е нормално и е във връзка с лоши търговски практики. Особено когато цената на краставицата пада в съседна на нас държава-член на ЕС”, коментира Иванов.

Той отчете, че е имало и много голямо поскъпване на зелената салата за Великден – 100% за един ден. Цените на агнешкото в някои обекти са били по 10-12 евро, но в други – по 20 евро, което е абсолютно необосновано, смята Иванов.

По изчисленията на ДКСБТ в момента доматите са с 88% по-скъпи от нивата миналата година. Иванов обаче посочи, че и в Гърция са много скъпи.

Ако има някакъв спекулативен елемент, той е по-слаб от обективните фактори, които докарват високите цени, обясни Иванов.

Краставицата е 35% по-скъпа от нивата миналата година, червеният пипер – 33%, зеленият пипер – 17%, зелената салата – 67%.

Сравнено с миналата година поевтиняват картофите, зелето, моркова, зрял лук.

Поевтиняват още захарта, ориза, фасула, маслото, сиренето.

Той все пак е категоричен, че няма галопираща инфлация.

