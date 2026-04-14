КНСБ: Дизелът у нас е поскъпнал с 36% от януари досега
Това отчетоха от Института за социални и синдикални изследвания
Малката потребителска кошница е поскъпнала с 4,30 евро за десет месеца. Това отчете заместник-директорът на Института за социални и синдикални изследвания Виолета Иванова в „Интервюто в Новините на NOVA”. Тя посочи, че от началото на годината до месец април ръстът на малката потребителска кошница е от 3 евро.
„Седмица преди великденските празници КНСБ входира в Министерски съвет пакет от мерки за подпомагане на бизнеса и домакинствата. Очакваме от МС да свика Националния съвет за тристранно сътрудничество, с който да се обсъдят нашите мерки, мерките на правителството и на бизнеса”, заяви още Иванова и допълни, че очакванията са в най-скоро време тази среща да се проведе.
КНСБ: 799 евро месечно са нужни на човек за нормален живот в България
По думите ѝ има откъде да се осигурят средства за подпомагане на домакинствата. „Искаме да подпомогнем и бизнеса, особено като се предвидят субсидирани целеви помощи за транспортните фирми, били те държавни, общински или частни, с оглед да не увеличават цените на билетите”, посочи тя.
Иванова допълни, че около 22% живеят под линията на бедност. „Това са хора, които изпитват силни затруднения, особено при нарастването на цените на малката потребителска кошница”, заяви тя.
Редактор: Ивета Костадинова
