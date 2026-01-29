799 евро е необходимият доход на човек у нас месечно за нормално съществуване. Това сочат обявените днес от КНСБ данни за издръжката на живота.

Според синдикатите средствата са се увеличили с 6 на сто или малко над 40 евро за една година. На тримесечна база скокът е с 1 процент, пресмятат от профсъюзите.

Тричленно семейство у нас се нуждае от 1438 евро на месец, като там увеличението е с 82 евро.

Синдикатите настояха още за актуализация на удължения бюджет от бъдещото служебно правителство, за да се гарантират увеличенията на пенсиите по швейцарското правило.

„Настояваме новото служебно правителство да се заеме веднага с актуализация на удължителния закон за бюджета”, заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров.

„Брутната заплата за издръжка в края на месец декември, която трябва да получава един работещ, живеещ сам, достига до 2013 лева или 1029 евро. За съжаление делът на хората, които не могат да получават необходимите средства за издръжка на живот е 57,5%”, посочи Виолета Иванова, зам.-директор на ИССИО на КНСБ и допълни, че това са около 1,5 млн. осигурени лица, наети по трудово правни отношения.

„Нарастването само на хранителните стоки е близо с 20%. Естествено е, когато нарастват цените на производителите, те да намират отражение в крайните цени на потребителите. В последния месец се наблюдават нелоялни практики, които подсилиха това увеличение на цените”, обясни още тя. По думите ѝ на годишна база силно повишаване на цените се наблюдава при хляба и хлебните изделия.

