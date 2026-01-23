Малката потребителска кошница достигна до 58,80 евро през януари. Наблюдаваме увеличение спрямо декември с 75 евроцента, което представлява ръст от 1,3%. Това обяви на пресконференция Виолета Иванова от КНСБ.

Тя представи данните на синдиката за движението на цените през първите седмици след въвеждането на еврото. Изследването на цените е направено в периода 6-10 януари и е сравнено с данните през декември 2025 г.

По-значително увеличение има при доматите (15,2%) и краставиците (5,5%). Поскъпнали са и картофите – с 6,5%. По-отчетливо е покачването на цената на охладено пиле, киселото мляко, олиото и яйцата. Лек спад се отчита при ябълките и ориза.

Ръст има и при минералната вода с 5,6%. От синдиката предполагат, че това увеличение идва от превалутирането.

Редактор: Цветина Петкова