През последната седмица са поскъпнали кашкавалът, свинското и краставиците
Стойността на малката потребителска кошница остава без промяна от изминалата седмица. Тя отново струва 101 лева, отчетоха от Държавната комисия по стокови борси и тържищата на редовния си брифинг. Оттам посочиха, че няма външни фактори, които да оказват влияние върху пазара и извънсезонния фактор.
Малката потребителска кошница е поскъпнала с почти 1% през ноември
За седмица са поскъпнали кашкавалът с 24 стотинки, свинското месо - с 11 стотинки и краставиците - с 40 стотинки. По-евтино купуваме зелени чушки, масло и домати.
Редактор: Ивайла Маринова
