Синдикатите отчетоха ново поскъпване на малката потребителска кошница, макар и с по-малко от 1% за месец. През ноември стойността ѝ достига 112.80 лева при 111.90 лева през октомври.

Експертите от КНСБ проверяват над 600 магазина – както квартални, така и големи вериги, във всяка от 28-те области у нас. Анализът на цените на 21 стоки показва ръст от 0,8% за месец – от октомври до ноември. Това е наглед леко и плавно покачване, което на практика се равнява на средно поскъпване с малко повече от 1 лев.

Потребителската кошница поскъпна с 1 лев



Някои цени обаче вървят драстично нагоре – с над 12 на сто или 50 стотинки при краставиците, например. А други падат надолу по-плавно (до 5.21 лв. за килограм лимони).

Друга тенденция обаче е отчетлива според експертите в КНСБ - видимите разлики в цените на различни продукти – на щанда в малкия магазин спрямо големите вериги. Равносметката е, че по-изгодно би било да пазаруваме в кварталните магазинчета, където по-евтино ще ни излязат яйцата, кренвиршите, бобът или сиренето, чиято цена е средно с 3.71 лв. надолу.

Зоя Георгиева не изневерява на своите традиции - да пазарува от кварталния магазин: "Тук съм е родила, тук живея много години и е удобно". Но на везните натежават и цените: "Наистина има, не всичко, но има и някои неща, които наистина си ги взимаме от тук... и е по-евтино".



"Големите вериги пазаруват при по-други условия, при по-големи отстъпки, но тук нивото на печалба е по-малко – и съответно оттук идва и разликата в цените, когато е по-евтино", обясни собственикът на магазин в Монтана Камен Аврамов.



Разлики за някои продукти засичат и експертите на КНСБ – като при непакетираното сирене: "В малкия търговски обект средната цена е 17,82 лв. или с 3,71 лв. по-ниска цена, отколкото в големите търговски обекти, където е 21,53 лв.", посочи Виолета Иванова от КНСБ.



Дали разликата се усеща и по джоба – питаме тези, които вече са напълнили кошницата за деня: "Не ходя в малките магазинчета, понеже асортиментът не е достатъчно голям и пазарувам в по-големите магазини", каза Тодор Тодоров. "Не съм правил тая сметка, но струва ми се, че цените горе долу са еднакви", сподели друг минувач.



Разлики синдикатите отчитат и между цените на продуктите на едро и след това на дребно: "Да, продължават тези разлики, необясними за нас – 50, 60, 70% разлики – и то пак на тези стоки и услуги", сподели Пламен Димитров, президент на КНСБ. Затова и от КНСБ настояват за строги санкции от страна на КЗК спрямо търговците, които си позволяват подобни практики