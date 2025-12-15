Потребителската кошница на продукти на едро поскъпва с един лев за последната седмица. Това отчитат от Държавната комисия по стокови борси и тържища. Така цената на кошницата на едро вече е 101 лева.

От комисията обясняват ръста със седмичните вариации на цените, породени от фактора сезонност. Затова и по-значителните разлики се наблюдават при плодове и зеленчуци. Цената на доматите се вдига с 16 ст., тази на краставиците - с 40 ст., на зелените чушки - с 30 ст. Поскъпват още червените чушки, тиквичките, гроздето и ябълките.

Поевтиняват морковите, лимоните, портокалите, картофите и зелето.

