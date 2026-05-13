Военен от карловското поделение загина при тежка катастрофа на пътя между селата Васил Левски и Марино поле. Той е бил на около 40 години.

Мъжът е самокатастрофирал, след като е изгубил контрол над автомобила си и се е врязал в дърво. По първоначални данни колата се е движела с изключително висока скорост, което вероятно е довело до загуба на контрол върху волана.

Верижна катастрофа на "Хемус"

На мястото незабавно са се отзовали екипи на Военна полиция и спешна медицинска помощ. Движението в района е блокирано от няколко часа, а като обходни маршрути са въведени направленията през Марино поле – Карлово и Ведраре – Горни Домлян – Куртово.

Случаят ще бъде разследван от Военно-окръжна прокуратура. Обстоятелствата около инцидента се изясняват.​​​​​​​​​​​​​​​​

Снимка: Илиян Велков, NOVA