Първо редовно заседание на кабинета „Радев”. На него ударно бяха направени структурни промени в Министерския съвет, смениха и областните управители. Премиерът Румен Радев обеща и още действия срещу високите цени. Първият пакет от тези мерки беше гласуван в Народното събрание, а в четвъртък предстои и среща със синдикати, браншови организации и регулатори.

Няколко важни решения бяха взети днес от кабинета – първото е да конкретизират ресорите на двама от вицепремиерите си: Иво Христов и Атанас Пеканов. Първият ще отговаря за стратегическото развитие и координацията на политики, а Пеканов отново ще отговаря за еврофондовете. Освен това бяха сменени всички 28 областни управители и беше освободен Деньо Денев като заместник-председател на ДАНС.

Румен Радев: Необходими са спешни мерки за овладяване на цените и повишаване на покупателната способност

Още в началото на заседанието обаче отново беше поставен акцент от премиера Румен Радев върху цените, а от 6 часа тази сутрин МВР е започнало мащабни акции в няколко направления. Като първа стъпка за справяне с постоянно нарастващите цени бяха определени от премиера внесените вече законопроекти, свързани с ценообразуването.

„Критичното състояние на редица сектори и държавата и продължаващото намаляване на покупателната способност на българските граждани изисква ясни приоритети и неотложни и адекватни действия”, категоричен бе Румен Радев.

Това е и причината обсъждането на мерките да бъде и в много по-широк обхват с останалите институции.

„Необходим е всеобхватен подход, който едновременно да повишава прозрачността на ценообразуването и да ограничава нелегалните практики, нелегалната конкуренция, също така да укрепва, да защитава българският производител и да укрепва националната търговска база”, добави премиерът. По думите му този подход трябва „да води към по-къси вериги на доставки, да защитава качеството на храните и техният произход и, разбира се, да повишава нашата устойчивост на външни шокове. И, както казах, борбата с нелегални търговски практики”.

⇒ Масови акции на МВР

На този фон вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че са започнали масови акции. Част от тях са свързани с икономически нарушения.

„Тази специализирана полицейска операция обаче е насочена много повече към търговските обекти и донякъде косвено може да повлияе на борбата с повишаването на цените в тези обекти необосновано. Касае се за борба там, където има нерегламентирани движения по отношение на надценки”, обясни Иван Демерджиев.

Така и МВР наблюдава за нелоялни практики в търговската мрежа. „Касае се за внасяне на стоки с търговски марки, които са защитени и които се намират там, без да са влезли по надлежния ред. По отношение на вноса, по отношение на действията на „Икономическа полиция”, разчитаме на всички компетентни държавни органи. Включили сме ги и акцията е съвместна в тази ѝ част”, уточни министърът.

Фокус на акциите на МВР е и наркопазарът. „Изключително тежка е ситуацията по отношение на разпространението на наркотици. Стигнали са дилърите до училищата, до уязвимите групи, до децата. Ще направим всичко необходимо в рамките на следващите седмици, започвайки по обратния ред, да приключим тези практики”, завърши Демерджиев.