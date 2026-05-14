Първият от двата нови бойни кораба на Военноморските ни сили вече се тества във Варненския залив. От над 100 години страната ни не е произвеждала боен плавателен съд.

Освен "Храбри" към флота ни се очаква да се присъедини и корабът "Смели". Това ще стане в края на годината. Строежът започна през 2021 година като отпуснатата за целта сума от държавата е 1 милиард лева.

Снимка: Facebook страница на Български военноморски сили

Корабите са проектирани да противодейства на въздушни, подводни и наземни заплахи. Притежават и интегрирана система за бойни действия.