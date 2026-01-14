България стартира нов проект за модернизация на Военноморските сили с придобиването на седем минни ловци от клас „Трипарти“. Това обяви министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов след решение на Министерския съвет. С него се одобрява включването на страната ни в договор между България, Белгия и Нидерландия. Проектът предвижда доставката на общо седем кораба – четири от Белгия и три от Нидерландия, като и двете държави вече са взели съответните правителствени решения.

Корабите ще бъдат предоставени на България безплатно, като разходите ще бъдат свързани единствено с тяхното възстановяване и модернизация. По думите на Запрянов общата стойност за ремонт и привеждане в експлоатационна готовност за следващите четири години възлиза на около 42 млн. евро. Очаква се първият кораб да пристигне у нас още тази година, след приключване на процедурите по договаряне.

Министърът подчерта, че Военноморските сили вече имат опит с този тип кораби. В момента България разполага с три минни ловци от същия клас, доставени в предходни години от Белгия и Нидерландия. Именно с тях се изпълняват и задачите по противоминната операция в Черно море, която страната ни осъществява съвместно с Румъния и Турция.

Новата доставка е ключова за развитието на противоминните способности на флота, тъй като част от действащите в момента кораби са още от съветско време и вече достигат края на своя експлоатационен ресурс. През миналата година един такъв кораб е бил изведен от експлоатация, а в близко бъдеще се очаква същото да се случи и с други. С придобиването на „Трипарти“ България ще осигури плавен преход към по-модерни платформи с удължен ресурс.

Според Запрянов новите кораби ще бъдат напълно съвместими със стандартите на НАТО и ще позволят на Военноморските сили да действат ефективно в коалиционна среда. Така проектът не само подменя остарялата техника, но и повишава оперативната съвместимост на България със съюзниците ѝ.

С решението на Министерския съвет реално се дава старт на петия проект за модернизация на Българската армия, заяви още министърът на отбраната в оставка. Той допълни, че след очакваното одобрение от Европейската комисия по механизма „SAFE“ и националния план за въоръжените сили, ще започне и реалното финансиране на тези инициативи.

„Това е сериозна крачка напред в превъоръжаването и модернизацията на армията ни, особено на Военноморските сили“, подчерта Атанас Запрянов и определи проекта като стратегически важен за сигурността на страната и за приноса ѝ в съвместните операции на НАТО.

