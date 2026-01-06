Перспективата през 2026 г. от гледна точка на постигнатото през 2025 г. е много добра. Политическата криза и удълженият бюджет обаче налагат да се спре модернизацията на армията, докато не се приеме нова план-сметка и не спре наемането на войници. Това заяви министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов.

"През миналата година сме провели 24 конкурса и сме приели на служба 1300 души", добави той.

Проектът за радарите е в парламента, но не е минал още, каза военният министър. "Националният план се намира в Европейската комисия. Отзивите са, че деветте ни проекта ще бъдат одобрени. Чакаме през февруари Съветът да одобри плана и да предложи заемно споразумение за 3,261 млрд.", уточни министърът на отбраната.

По думите му изборите ще трябва да минат в условията на политическа криза и на удължителен бюджет, в който не може да има заеми. Запрянов смята, че ще се наложи и да има политически избрани правителство и парламент, които да утвърдят такова заемно споразумение. "В тези условия ще трябва Министерството на отбраната и отбранителният сектор да изчакат", допълни ресорният министър.

Началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов отбеляза, че са набрали добра инерция през 2025 г. "Много работа сме свършили. Работим с конкретна цел – към 2030 г. Българската армия да заеме достойно място във военния баланс на силите в регионален мащаб", заяви той. Адмирал Евтимов се надява да се намери мъдро и държавническо мислене в ръководството на държавата, дори и в тези условия проектите да вървят, да се намери механизъм за финансиране.

Редактор: Цветина Петкова