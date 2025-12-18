В авиобаза „Граф Игнатиево" се проведе церемонията по официалното представяне на първите осем изтребителя F-16 - Block 70. Това са всичките самолети по първия договор на България.

Последните два бойни самолета кацнаха у нас преди два дни. Засега няма точен график кога ще пристигнат останалите машини по втория договор. Кабинетът „Желязков” реши да отложи планираното за следващата година плащане в размер на 361 милиона евро по втория контракт със САЩ за 2028 година.

Припомняме, че България закупи на два транша общо 16 изтребителя F-16 за около 5 милиарда лева.

⇒ На церемонията присъстваха вицепремиерите Томислав Дончев и Гроздан Караджов, министъра на външните работи Георг Георгиев и министъра на вътрешните работи Даниел Митов, министърът на отбраната Атанас Запрянов, началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов, председателя на комисията по отбрана в Народното събрание Христо Гаджев, заместник-министрите на отбраната Аделина Николова и Радостин Илиев, представители на правителството и Военновъздушните сили на САЩ и на компанията производител „Локхийд Мартин“, както и посланика на САЩ Н. Пр. Х. Мартин Макдауъл.

Снимка: Министерство на отбраната

Запрянов заяви, че в началото на следващата година се очаква доставка на първите бойни машини Stryker, като предстоят и преговори за закупуване на брегова система за отбрана на морското ни пространство. Очаква се това да се случи следващата година.

► „Самолетите F-16 Block 70 са основна бойна платформа за нас и не е случайно, че ги купуваме именно от основния ни стратегически съюзник – САЩ”, заяви Атанас Запрянов.

„Българската армия и нейните Военновъздушни сили придобиват многофункционален изтребител от четвърто поколение. С този нов самолет се придобива изцяло нова отбранителна система, изискваща нов подход и начин на мислене при нейната експлоатация. Това е израз и на желанието ни да осигурим неприкосновеността на въздушното пространство на България, на нейната територия и акватория“, каза Запрянов.

Той подчерта още, че F-16 Block 70 е оборудван с усъвършенствани системи за наблюдение, комуникация и въоръжение, а интегрираната му авионика осигурява превъзходна ситуационна осведоменост, бързи и ефективни реакции. „Оперативната му съвместимост с аналогични бойни системи в НАТО гарантира ефективно сътрудничество с нашите съюзници в рамките на колективните операции и повишава значително бойните ни възможности“, каза министър Запрянов.

Запрянов каза още, че реализацията на проекта отбелязва и изпълнението на един от приоритетите в Програмата за управление на правителството, свързан с технологичното превъоръжаване и повишаване на оперативната съвместимост на Въоръжените сили.

► „Българските ВВС и българските пилоти заслужават тези самолети. Единственото, за което съжалявам, е, че те трябваше да ги имат по-рано. И без излишна патетика аз мисля, че през 2025 година българските ВВС ще влязат в нова епоха”, коментира Томислав Дончев.

Той пожела на пилотите да бъдат екстремно добре подготвени и никога да не им се налага да влизат във въздушен бой.

► „За мен е привилегия да съм тук с вас и да отбележим един наистина повратен момент в трансформацията на България. Понякога имаме късмета да осъзнаем, че сме свидетели на исторически момент и днес е такъв ден”, каза посланикът на САЩ Мартин Макдауъл.

► „Намираме се в нова ера от развитието и модернизацията на Българската армия – ключов етап на сериозно технологично обновление, на мотивиращ импулс сред личния състав и на качествено нов подход на действие, адекватен на съвременната среда на сигурност. Няма по-голямо удовлетворение и гордост от това да виждам амбицията, самочувствието и ентусиазма на българските военнослужещи, които те демонстрират пред новата техника и въоръжение. Виждам ги и днес“, заяви началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

„Неведнъж съм подчертавал, че в миналото е имало времена, които не ни вдъхваха оптимизъм. Но през тази година ситуацията коренно се променя“, заяви той. И отбеляза, че модернизационните проекти на Българската армия във всички домейни предизвикват дебати и различни мнения. „Убеден съм в правотата на взетите решения. Не купуваме отделни платформи самоцелно, а само такива, способни да действат в многодомейнова среда, свързани в обща информационно-комуникационна система, осигуряваща картина на обстановката в реално време, вземане на решение и осигуряване на ефекти“, допълни адмирал Ефтимов.

„Предстои изпълнението на не по-малко сложна задача – да превърнем гласуваното обществено доверие и поверения ни държавен ресурс в реални способности на Българската армия“, обърна се началникът на отбраната към българските военнослужещи. Той изказа признателност на стратегическия ни партньор – САЩ, на ВВС на САЩ и на компанията-производител „Локхийд Мартин“ за ползотворното сътрудничество при реализацията на проекта. Адмирал Ефтимов благодари и на военнослужещите от българските ВВС, които продължат да носят бойното дежурство по охраната на нашето въздушно пространство.

⇒ В рамките на договора се провежда необходимото обучение, доставени са въоръжение, средства за наземно обслужване и резервни части. Със сключването на договора през 2019 г. бяха заложени финансови средства за необходимата инфраструктура за експлоатация и съхранение на новите самолети. В момента продължава работата по нейното доизграждане. Тази дейност включва 49 различни проекта, като повече от половината от тях са изпълнени, останалите се изграждат с ускорени темпове. Приоритетно бяха реализирани проектите, от които зависеше приемането на самолетите и тренажора.