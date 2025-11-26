Украинската операция „Паяжина“ и последвалият израелски удар по ирански обекти пренаредиха представите за модерната война. От евтини дронове до хиперзвукови технологии – двата примера показаха, че победата днес не зависи от отделни оръжия, а от това как системите работят в синхрон. Анализът, публикуван в „Уолстрийт Джърнал“, е на Аарън Капловиц – основател на венчър фонда 1948 Ventures, специализиран в израелски технологии с двойна гражданска и отбранителна употреба.

Украйна разбива старите правила на войната

Украински дронове поразиха руски стратегически бомбардировачи дълбоко в територията на Русия през юни, което предизвика сериозни сътресения в световните военни среди. Операцията „Паяжина“ не беше просто технологично постижение – тя оспори дългогодишни представи за природата на съвременната война. С по-ограничени ресурси, но с гъвкавост и изобретателност, украинските сили демонстрираха как леко въоръжена армия с дронове от търговската мрежа може да изненада далеч по-силен противник.

Израел показва как изглежда пълната интеграция

Но истинският урок дойде по-късно, когато Израел нанесе удари по ирански ядрени обекти. Тогава стана ясно, че бъдещето на войната не е в избора „дрон или изтребител“, а в тяхната интеграция. Докато Украйна показа силата на интелигентната адаптация, Израел демонстрира как се изгражда цялостна концепция за съвременна война.

Израелските военни сили нанесоха координиран удар с над 200 самолета, които пуснаха 300 прецизни боеприпаса върху 100 цели. Едновременно с това квадрокоптери, изстреляни от тайна база в самия Иран, унищожиха ракетни установки. Израелски командоси, използвайки пренесени контрабандно транспортни средства, изстреляха ракети по ПВО системи. Съчетавайки десетилетия събиране на разузнаване, кибератаки, безпилотни апарати и пилоти, Израел изгради забележителен пример за модерна военна синергия.

Ерата на синтеза: техника, данни и хора

Същината на съвременните военни успехи вече не е просто в техническо превъзходство или огнева мощ – ключът е в синтеза: между въздух и земя, между стара техника и нови технологии, между човешко участие и алгоритми.

Когато плановици мислят като инженери

След удара военните в Израел съкратиха стратегическите си планови цикли от 5 години на 5 месеца. Темпът на технологични промени, променящите се условия на бойното поле и адаптивността на противниците наложиха тази трансформация. Бавното приспособяване вече не е опция.

Предизвикателството пред САЩ: системи без връзка

Същото важи и за САЩ. Победата в бъдещите конфликти няма да зависи от избора между аналогови и цифрови решения, а от това как те се комбинират гъвкаво и креативно.

Украйна вече даде пример. С минимални ресурси и търговски дронове, въоръжени със софтуер и експлозиви, украинските сили унищожиха десетки руски самолети – на стотици километри от фронта и на нищожна цена спрямо поразената руска техника.

Израелският модел: интеграция, а не само технологии

Но евтините дронове са само върхът на копието. Израелската въздушна операция разчиташе не само на техника, а на интеграция между стелт, груба сила, ИИ и човешка преценка. Това е моментът, в който военната доктрина наваксва технологичния напредък.

Противниците напредват, докато Америка се колебае

Именно тук се крие предизвикателството за американската армия. САЩ продължават да разчитат на мощни, но често изолирани системи – танкове, кораби и самолети, които трудно комуникират в рамките на една интегрирана, цифрово управлявана архитектура. Изкуственият интелект се използва предимно за подобряване на прецизността, но рядко е част от стратегията. Стари и нови системи съществуват паралелно, без истинска свързаност, задържани от остарели процедури по доставки и бюрокрация.

Противниците напредват. През 2021 г. Китай изненада американските военни с хиперзвуково оръжие, обиколило Земята. Впечатляваща не беше само технологията, а нейната интеграция: сателитна навигация, хиперзвукова тяга и прецизно насочване – всички работещи в синхрон. Китай промени военната си организация според тази нова способност.

Бюрокрацията – най-големият враг на иновацията

САЩ обаче често възприемат технологиите като допълнение, а не като фактор за организационна трансформация. Така се създават уязвимости – не само спрямо Китай, но и спрямо по-слабо въоръжени противници, използващи изобретателност и евтини технологии.

Пътят напред: съюз между армии и иноватори

Решението? Демократичните държави трябва да се възползват от иновационния потенциал на частния сектор. В Силициевата долина и Тел Авив малки компании експериментират и внедряват нови технологии по-бързо от традиционните оръжейни гиганти. Но за да се превърнат тези иновации в стратегическо предимство, военните структури трябва да свържат стартиращите компании с реалните бойни нужди – чрез реформа на процедурите по доставки, стимули за експерименти и превръщането на иновацията в стандарт.

Войната на бъдещето: комбинация, не избор

Ако САЩ не успеят да съчетаят силата на индустриалната си ера със скоростта на дигиталната, дори огромен военен бюджет няма да осигури надмощие. Изкуственият интелект и автономните системи трябва да станат неотделима част от обучението, командването и военната култура. Истинската модерна армия обучава всеки командир да мисли с помощта на дронове и интегрира ИИ в правилата за водене на бой.

Бъдещето вече се случва

Войната на бъдещето вече е в настоящето. Хиперзвукови оръжия, кибератаки и автономни рояци от дронове вече се използват на практика. Армиите трябва да се движат по-бързо – не само на терен, но и в мисленето си. Това, което ще определи победителите, не са само средствата, а начинът, по който те се комбинират – креативно и с визия. Украина и Израел вече го доказаха.

Изборът пред САЩ: лидер или догонващ

САЩ могат да поведат тази трансформация – или да бъдат изпреварени от по-гъвкави и по-бързо адаптиращи се сили. Демокрациите, ограничени от публична отчетност и бюджети, нямат избор – трябва да правят повече с по-малко, и то по-умно. Лидерството в XXI век ще се печели не само със сила, а с въображение.

Редактор: Иван Петров