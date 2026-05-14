Икономически проблеми се решават с икономически средства, а не с политически. В законите и поправките към тях не трябва да има прилагателни – голям, малък, среден, обоснован, необоснован, това нищо не означава. Всичко трябва да има количествени характеристики. Това каза директорът на направление „Електорални анализи и прогнози” в „Галъп интернешънъл” проф. Михаил Константинов.

Социологът Марчела Абрашева е на мнение, че вероятно управляващите е трябвало да проведат срещата със синдикатите и бизнеса преди предложенията да влязат в парламента. Според нея мерките, които се предлагат, са необмислени.

Какъв ще бъде ефектът от мерките за овладяване на цените

По отношение на заявените реформи в съдебната власт Абрашева смята, че те са от много голямо значение за управляващите, защото те са спечелили изборите с ясната заявка, че ще има радикална промяна.

По темата за свалянето на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски Абрашева каза, че това, че не е направена комисия, а въпросът е бил решен без излишни дискусии, е добра новина.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова