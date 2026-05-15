Малък медицински самолет се разби в планинска верига край Руидозо, щата Ню Мексико, преди зазоряване вчера. Всички четирима души на борда са загинали. В резултат на сблъсъка избухнал горски пожар, съобщиха властите.

Огънят се разраснал до 14 хектара до обяд заради вятъра, съобщи управителят на окръг Линкълн Джейсън Бърнс. Той каза, че властите на окръга са много загрижени за пожара и местните агенции работят с Горската служба на САЩ, за да го овладеят.

Четирима загинаха, след като медицински самолет се разби в Аризона

Причината за катастрофата е неизвестна, каза Бърнс.

Two people killed after a small plane crashed into an Ohio home, with the family inside racing to escape, authorities say. It comes after a medical aircraft crash into a New Mexico mountain, killing 4 and starting a wildfire. @TrevorLAult has the latest. https://t.co/B4q0wIB9T9 pic.twitter.com/xipjkB8aBg — World News Tonight (@ABCWorldNews) May 15, 2026

Спасителните екипи трябвало да се придвижат пеша, тъй като районът е труднодостъпен.

Жертвите са от екипажа и медицински персонал, каза Бърнс. Имената им все още не са оповестени публично.

Редактор: Цветина Петрова