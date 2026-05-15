Избухнал е горски пожар

Малък медицински самолет се разби в планинска верига край Руидозо, щата Ню Мексико, преди зазоряване вчера. Всички четирима души на борда са загинали. В резултат на сблъсъка избухнал горски пожар, съобщиха властите.

Огънят се разраснал до 14 хектара до обяд заради вятъра, съобщи управителят на окръг Линкълн Джейсън Бърнс. Той каза, че властите на окръга са много загрижени за пожара и местните агенции работят с Горската служба на САЩ, за да го овладеят.

Четирима загинаха, след като медицински самолет се разби в Аризона

Причината за катастрофата е неизвестна, каза Бърнс.

Спасителните екипи трябвало да се придвижат пеша, тъй като районът е труднодостъпен.

Жертвите са от екипажа и медицински персонал, каза Бърнс. Имената им все още не са оповестени публично.

Редактор: Цветина Петрова
Източник: Пламен Йотински, БТА

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking