Земетресението е било на дълбочина 10 км

Земетресение с магнитуд 6,0 по Рихтер разтърси японския остров Иво Джима. Това съобщи метеорологичната агенция на страната, цитирана от агенция "Синхуа". Няма съобщения за пострадали или щети.

Трусът е станал в 00:34 ч. местно време на дълбочина 10 км на остров Хахаджима, с магнитуд 3 по японската сеизмична скала от 7, съобщи Японската метеорологична агенция. Не е издадено предупреждение за цунами.

Редактор: Станимира Шикова
Източник: Пламен Йотински, БТА

