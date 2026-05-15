Снимка: iStock
Земетресението е било на дълбочина 10 км
Земетресение с магнитуд 6,0 по Рихтер разтърси японския остров Иво Джима. Това съобщи метеорологичната агенция на страната, цитирана от агенция "Синхуа". Няма съобщения за пострадали или щети.
Strong Mag. 5.7 Earthquake - North Pacific Ocean, 55 km Northeast of Iwo Jima Island, Tokyo, Japan, on Friday, May 15, 2026, at 12:33 am (GMT +9) https://t.co/6XHuVKaWoF— Ma (@mahanthanut) May 14, 2026
Трусът е станал в 00:34 ч. местно време на дълбочина 10 км на остров Хахаджима, с магнитуд 3 по японската сеизмична скала от 7, съобщи Японската метеорологична агенция. Не е издадено предупреждение за цунами.
Източник: Пламен Йотински, БТА
