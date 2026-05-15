Кадри от спасителната акция бяха разпространени от Пентагона

Пентагонът публикува видео от спасителна операция след самолетна катастрофа край бреговете на Флорида. При нея бяха спасени 11 души. Самолетът летял от Бахамите към Съединените щати, когато паднал в океана край Мелбърн, вероятно заради повреда в двигателя.

След като бил засечен авариен сигнал, военен самолет, който провеждал тренировъчен полет наблизо, веднага се включил в спасителната акция. Мисията приключила малко преди началото на буря и само броени минути преди хеликоптерът да остане без гориво.

Редактор: Мария Барабашка

