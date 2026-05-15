Пентагонът публикува видео от спасителна операция след самолетна катастрофа край бреговете на Флорида. При нея бяха спасени 11 души. Самолетът летял от Бахамите към Съединените щати, когато паднал в океана край Мелбърн, вероятно заради повреда в двигателя.

След като бил засечен авариен сигнал, военен самолет, който провеждал тренировъчен полет наблизо, веднага се включил в спасителната акция. Мисията приключила малко преди началото на буря и само броени минути преди хеликоптерът да остане без гориво.

