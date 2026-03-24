Двама пилоти загинаха, а десетки пътници бяха откарани в болница след тежкия инцидент с пътнически самолет на летище в Ню Йорк в понеделник. Летателният апарат се е сблъскал с пожарен автомобил при кацането. По думите на очевидци, полетът е протичал нормално до последните минути, когато ситуацията рязко се е влошила.

„Кацането беше много рязко. Спомням си ясно неприятното усещане в момента на приземяването - имах чувството, че пилотите се опитват да намалят скоростта колкото е възможно повече. Нямаше никакви допълнителни съобщения. Казаха ни само да се подготвим за кацане и споменаха турбуленция, но нямаше предупреждение за удар или нещо подобно”, разказва Джак Кабот, пътник на полета.

Самолет се сблъска с пожарен автомобил на летище в Ню Йорк, има загинали и ранени (ВИДЕО)

„През по-голямата част полетът беше спокоен - всичко се промени при спускането. Стюардесата ни предупреди, че при аварийно кацане не трябва да взимаме багажа си, което ни се стори странно. Малко след това усетихме турбуленция и ни казаха да останем с колани. Кацането беше изключително грубо - самолетът се разтресе силно. Чу се как пилотът натиска спирачките, последва скърцане и след това - силен удар. Всички подскочихме от местата си. Последваха няколко зловещи секунди, в които осъзнахме, че няма указания от екипажа. Седях до аварийния изход, отворих го и започнахме да се евакуираме. Нямаше пързалка, така че спасителните екипи ни помогнаха да слезем от крилото”, разказва Ребека Ликуори.

„Не забелязах нищо необичайно преди инцидента. Седях до аварийния изход от лявата страна. Видях много аварийни автомобили край пистата, докато кацахме. Малко преди удара усетих рязко спиране, сякаш беше задействана аварийна спирачка. След това се сблъскахме с пожарния автомобил. До този момент нищо не подсказваше какво ще се случи. Честно казано, вярвам, че действията на пилотите спасиха много животи и сърцето ми е просто съкрушено за тях”, допълва Кабот.

