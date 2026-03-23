Самолет на Air Canada Express с около 76 души на борда се сблъска с пожарен автомобил при кацане на летище „ЛаГуардия“ в Ню Йорк късно в неделя, съобщиха властите. Инцидентът доведе до временно затваряне на летището.

Според NBC News двама души са загинали, а още двама са били ранени. В пожарния автомобил са пътували полицаи. По информация на медията двамата пилоти са жертвите, а сержант и полицай са със счупени крайници в болница.

Самолетът CRJ-900, пристигал от Монреал, е ударил превозното средство със скорост около 39 км/ч, сочат данни на сайта за проследяване на полети Flightradar24.

Кадри на Reuters от мястото на инцидента показват видими щети по носа на самолета, който се е повдигнал нагоре след удара.

Федералната авиационна администрация на САЩ съобщи, че летището ще остане затворено до 14:00 ч. в понеделник. Според Flightradar24 18 полета са били пренасочени към други летища, основно в района на Ню Йорк, или върнати към изходните си точки.

Самолетът е бил опериран от регионалния партньор на Air Canada – компанията Jazz, собственост на Chorus Aviation. Оттам потвърдиха, че на борда е имало 72 пътници и четирима членове на екипажа.

Air Canada заяви, че е запозната със случая и препрати към изявлението на Jazz.

От пристанищната администрация на Ню Йорк и Ню Джърси съобщиха, че пожарният автомобил е реагирал на инцидент, когато е бил ударен от самолета на писта 4. Летище „ЛаГуардия“ е обслужило над 30 милиона пътници през 2025 г., като там оперират множество американски авиокомпании.

