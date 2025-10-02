Снимка: iStock
На борда е имало общо 93 пътници и членове на екипажа
Два самолета, експлоатирани от дъщерно дружество на Delta, се сблъскаха на пистата на летище "ЛаГуардия" в Ню Йорк, съобщиха местните власти и авиокомпанията.
Инцидентът, в който са участвали два самолета на Endeavor Air, е станал в 21:58 ч. местно време при кацане на единия и излитане на другия. От компанията обясниха инцидента като „сблъсък с ниска скорост по време на рулиране“.
Един човек е откаран в болница, без опасност за живота. Delta съобщава и за леко ранена стюардеса, предаде АФП. На борда на двете машини имало общо 93 пътници и членове на екипажите.
🚨 BREAKING: Two Delta jets collided at LaGuardia Airport. One jet's wing looks like it’s completely missing! No Injuries reported as of yet.— Alec Lace (@AlecLace) October 2, 2025
Pics: @oren_juice pic.twitter.com/JlUYBaFXKd
Властите заявиха, че операциите на "ЛаГуардия" - едно от най-натоварените летища в САЩ, не са били прекъснати.
Позовавайки се на предварителна информация, Delta каза, че крилото на самолета, който се движел по пистата преди излитането си за Роанок, Вирджиния, е докоснало фюзелажа на пристигащия самолет.
Delta, компанията майка на Endeavor Air, посочи, че ще работи с всички власти, за да преразгледа мерките за безопасност.
Two Delta Air Lines regional Bombardier CRJ-900 jets have been involved in a ground collision at New York LaGuardia, apparently severing the wing of one aircraft.— AviationSource (@AvSourceNews) October 2, 2025
Video Credit: CBS News via Xhttps://t.co/v3tb0QwkLq#DeltaAirLines #NewYork #LaGuardia #AvGeek pic.twitter.com/fTAQoZGsPf
