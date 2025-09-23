Френската прокуратура е започнала разследване, след като два самолета едва не се сблъскаха на летището в Ница през уикенда. Инцидентът е станал в неделя вечер, когато самолет се е опитал да кацне и едва не е ударил друга летателна машина, която вече се намирала на пистата, съобщи Агенцията за авиационна безопасност на Франция (BEA).

Пилотът на приближаващия самолет прекъснал захода си и набрал височина. Случаят е класифициран като „сериозен“, тъй като самолетът бил на път да кацне на грешната писта.

Разследващи са изпратени на място и са наредили изземването на черните кутии и на двата самолета. Предстоят разпити на екипажите и диспечерите, за да се установи точната последователност на събитията.

Инцидентът идва само дни след друг случай в Корсика, при който авиодиспечер заспа, принуждавайки самолет да кръжи близо 20 минути, преди да кацне безопасно. Прокуратурата в Аячо също е започнала разследване.

Въпреки че диспечерът е дал отрицателен тест за алкохол, „се обмисля евентуално наказание,“ заявиха от френската гражданска авиация (DGAC).

Редактор: Дарина Методиева