Договор за замяна на моторни превозни средства, с който Антикорупционен фонд разполага, задълбочава съмненията за връзки между бившия главен секретар на Министерство на вътрешните работи Светослав Лазаров и Юлиян Яков по прякор Картофа.

Договорът е сключен между един от синовете на Лазаров - Кристиян, и Ина Ангелова, която по информация на АКФ е майка на две от децата на Янков.

В петък и. д. главен секретар на МВР Георги Кандев съобщи, че срещу него има опит за упражняване на натиск от лице с прякор Картофа. По думите му зад случващото стои „бивш ръководител в Министерството на вътрешните работи с малко име „Светльо“.

От изказвания на служебния премиер Андрей Гюров и вътрешния министър Емил Дечев се разбра, че Картофа е собственикът на фирма “Юнит Асист” ЕООД, а “Светльо” е бившият главен секретар на МВР в периода 2013-2015 г. Светлозар Лазаров.

Дружеството “Юнит Асист” беше в центъра на разследването на АКФ “ Безпътна помощ ”, което разкри, че фирмата на Янков неправомерно е получавала милиони евро от държавата в схема за незаконно превъзлагане на дейности по безплатна пътна помощ.

Кой е Светлозар Лазаров

Назначението на Светлозар Лазаров като главен секретар съвпада с периода, в който на власт е правителството на Пламен Орешарски. Той заема този пост в периода 2013-2015 г., след което става организационен секретар на проруската партия на Волен Сидеров “Атака”. По информация на неправителствената организация “БОЕЦ” миналото лято Лазаров е бил “подаден” на тогавашния министър на МВР Даниел Митов за поста главен секретар на МВР от председателя на "ДПС-Ново Начало" Делян Пеевски.

