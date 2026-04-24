Изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев обяви в социалните мрежа, че е бил заплашван с думите „да се прибира”. По думите му висш служител на ведомството също бил замесен в отправяните му заплахи да се оттегли. Получил и информация, че хора с криминално минало били разпитвани в Софийската градска прокуратура, но без конкретика по какъв сигнал са давали показания. От държавното обвинение отговориха, че не разследват полицаи. Сървърите им днес били подложени на хакерска атака за над 2 часа. За това били уведомени от Министерството на електронното управление.

С пост в профила си в социалната мрежа, изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев обяви: „Вчера и аз получих своите съобщения - да се прибера. Тези, които дълго време са разчитали на мълчание и подчинение, отново пробват същия подход със същите думи и същата арогантност. Натиск, който разчита на страх и навик. Не и този път!”

По думите на Кандев, в последните 2 месеца той е показал как трябва да се работи, но 4 дни след вота дошли заплахите. „В рамките на 10 минути от скрити номера в едно от мобилните приложения ми съобщиха, че лице с прякор Картофа, заедно с негови приближени, дават фалшиви показания срещу мен в Софийска градска прокуратура. Казаха ми, че са организирани от бивш ръководител в Министерството на вътрешните работи с малко име Светльо".

Прякорът „Картофа” обаче в публичното пространство се свързва в бизнесмена Юлиян Янков. Той е собственик на фирма за пътна помощ, спомената в медийно разследване. От Софийската градска прокуратура съобщиха, че са се самосезирали по него и проверяват как и защо Агенция „Пътна инфаструктура”, която харчела почти 7,2 милиона евро месечно, за да поддържа техника за безплатна пътна помощ, прехвърлила тази дейност на фирмата на Янков. А тя, от своя страна, я възложила на подизпълнители. От държавното обвинение са категорични, че не разследват служители на МВР.

„Каква е целта им ли? Може би да ми припишат нещо нередно, което не съм извършил и да се опитат да ме накарат да отстъпя. Мълчанието не е опция за мен! Няма да се прибера!”, категоричен бе гл. комисар Георги Кандев.

Днес Юлиян Янков не отговоряше на телефонни обаждания. В края на март пред NOVA той поясни: „Автомагистрали” набирали пътни помощи, които имали по-добри камиони, по-хубави камиони, които имам всъщност аз.”

Заплахите срещу главния секретар на МВР стигнаха и до Кипър, където премиерът Андрей Гюров участва в неформален европейски съвет. Оттам той изрази пълната си подкрепа към Георги Кандев. „Това е отмъщение! Вендетата се случва в Софийска градска прокуратура на Емилия Русинова – спътницата на Петьо Еврото, повелителката на депутатски имунитети и обвинителката на служебното правителство. ​Нека да кажа ясно на всички „джуджета”, които се прегрупират, на „зеленчуците”, които могат да бъдат активирани, на всички политици – ние ви виждаме! Цяла България ви вижда. Не ни е страх и сме повече от вас”, заяви Гюров.

Подкрепа за Георги Кандев изрази и служебният вътрешен министър Емил Дечев. В социалната мрежа той заяви: „Нямам никакво съмнение в неговата почтеност”.