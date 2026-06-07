Тръгват масови проверки за кражби на вода от реките и язовирите у нас. Основната цел на съвместните акции е да се избегне засушаване и евентуално налагане на тежки водни режими по населените места. В инспекциите на терен се включват общините, сектор "Икономическа полиция" към МВР и Басейновата дирекция.

Припомняме, че при подобни акции през миналата година бяха разкрити няколко незаконни съоръжения за източване на река Сазлийка, като водата се е ползвала главно за поливане на земеделски насаждения. Тогава нарушителите получиха констативни протоколи с предписания за незабавно премахване на тръбите.

Язовирите у нас с най-високия процент на запълване за последните 9 години

Секретарят на община Стара Загора Николай Диков коментира, че тазгодишните обиколки имат най-вече превантивен характер. Идеята е да се гарантира, че хората няма да останат на сухо през горещите месеци. Той изрази надежда стопаните вече да са се съобразили със законовия ред и проверяващите да не се натъкват на нови опити за неправомерно отклоняване на водни маси.

Редактор: Цветина Петрова