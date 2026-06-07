Бившият главен архитект на Варна и общински съветник от ГЕРБ Стоян Петков поиска право на отговор след участието на регионалния министър Иван Шишков в предаването „На фокус“, където той коментира казуса „Баба Алино“.

Според Петков твърденията на Шишков, че „всички лъжат по случая“ и че строителството в местността е „подобие на сглобката“, не отговарят на фактите. „През последните десет дни се говорят общи приказки, а всъщност трябва да се показват истински документи“, заяви той „Случаят „Баба Алино“ е следствие на системно бездействие“, добави общинският съветник.

Иван Шишков: Всички лъжат за „Баба Алино”

По думите му първият публично известен документ по случая е протокол на Регионалната дирекция по горите от 26-27 октомври 2023 г., в който е констатирана незаконна сеч и резитба.

Петков оспори и твърденията, че удостоверенията за търпимост дават право на ново строителство. По думите му тези документи единствено констатират съществуващи факти и не могат да служат като основание за изграждане на нови сгради. „До настоящия момент никой не си направи труда да провери колко реално са издадените удостоверения за търпимост“, коментира той. Според него към момента е известно едно удостоверение с дата 7 юли 2023 г.

Бившият главен архитект припомни, че на 28 май тази година Районната прокуратура във Варна е изпратила писмено уведомление до Нотариалната камара, с което е предупредила нотариусите за наличие на фалшифицирани удостоверения за търпимост, които не са издавани от районната администрация. Петков посочи още, че именно на 7 юли 2023 г., когато е заемал поста главен архитект на Варна, е издал заповед, с която отнема правомощията на районните архитекти да издават подобен тип удостоверения. „Бях уведомен, че с тези удостоверения се злоупотребява и веднага предприехме действия за изготвяне на нова заповед, която подписах две седмици след встъпването ми в длъжност“, каза той.

По думите му тогавашното общинско ръководство, начело с кмета Иван Портних, е предприело действия още през лятото на 2023 г., като през август и септември са били организирани пресконференции, на които е било обяснено как се злоупотребява с въпросните документи.

Стоян Петков не се съгласи и с тезата на Иван Шишков за наличие на „организирана слепота“ по случая. Според него изграждането на селището в местността е започнало в края на 2023 г. или началото на 2024 г., а по времето, когато е заемал поста главен архитект, лицето Олег Невзоров не му е било известно.

Той обърна внимание и на разминаванията в броя на постройките. По думите му съществуват удостоверения за около 21 постройки, докато в кадастралната карта вече фигурират 49 обекта, сред които и пететажна сграда. Петков цитира и информация, представена от кмета Благомир Коцев по време на заседание на Общинския съвет на 28 май. Тогава Коцев е заявил, че към януари 2025 г. са били установени 15 постройки, а към май 2026 г. броят им вече е надхвърлил 100.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева