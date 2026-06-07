Преди пет години в предаването „На фокус“ гостуват Владислав Карамфилов, по-известен като Влади Въргала, Август Попов и Любен Дилов-син. Днес, пет години по-късно, един от тях вече не е сред живите. В негова памет в студиото отново застават Карамфилов и Попов, за да си спомнят за общите моменти и за човека, оставил дълбока следа след себе си.

„След смъртта на Любо изпитвам празнота и усещането ми е такова, че той сякаш отвори един портал, през който сега ние ще можем да излетим“, споделя Август Попов.

Близки и приятели изпратиха Любен Дилов-син

Владислав Карамфилов допълни: „Загубата е категорична, спомените не спират да се връщат, а Любо имаше огромна значимост за всички ни. Любо беше изпреварил времето си – той беше като една ракета. Беше прочел толкова книги, които после връщаше под формата на шеги, които обаче са полезни за реалността. Той беше човек, с когото непрекъснато исках да разговарям, защото постоянно научавах нещо ново от него – той беше просто удивителен. Той се впечатляваше от всичко, в себе си имаше някакво детско любопитство“.

Спомените за него се преплитат с образа на човек, който е умеел да общува и да остава близък до хората. „Той общуваше с много хора без да потиска“, казва Попов и добави: „Хубаво е, че той остави нещо след себе си и ако младите искат да разберат нещо за него – трябва да отворят някое негово произведение“.

„Докато нас ни има, ще го има и него. Смъртта не е края", заключи Карамфилов.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева