Иран обмисля удари в Европа, ако Доналд Тръмп ескалира войната. Това пише в публикация на „Файненшъл Таймс“, като потенциална цел се споменава и България. Властите у нас обаче отрекоха да има опасност за националната сигурност на страната.

В статията се споменава страната ни и заради американските военни самолети, които се намират във военна база „Безмер”. Те са два, но през последните седмици властта на няколко пъти заяви, че единственото, което те изпълняват, са учения и страната ни по никакъв начин не участва в конфликта между САЩ и Иран.

Според двама неназовани източници, близки до иранския режим, на които се позовават от британския всекидневник „Файнешъл Таймс”, е възможно Иран да нанесе удари по американски бази в Европа като отговор при евентуална нова ескалация. Включително и в България. Последва отговор от българските институции.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов коментира , че не се води от статии във вестници, а от документи, които получава в нашите служби. „Вчера получих документ на служба „Военно разузнаване”, в което ясно е записано, че пряка заплаха за националната ни сигурност - няма, нито пък за обекти, на които са разположени американските самолети или други обекти в България”, увери военният министър.



Стоянов обясни още: „Включително и днес сме поискали информация от Обединеното кралство, така че промяна в средата на сигурност няма и тяхната информация потвърждава нашите заключения”. На въпрос на NOVA възможно ли е това да е игра на дипломация от страна на Иран министърът заяви, че Иран играе своята игра със САЩ, но България не е част от този конфликт.

„Файненшъл Таймс”: Иран обмисля атаки срещу американски военни обекти в Европа, включително в България



След разпространената информация последва реакция и от НАТО. В отговор до „Ройтерс” от Алианса заявяват, че са готови да реагират на всяка заплаха и ще предприемат всички необходими действия за защитата на държавите от НАТО.





Заради информацията за заплахи от Иран към Европа: България взима изпреварващи мерки, обяви вътрешният министър

От МВР също коментираха обстановката около военната база в Безмер. „По отношение на база „Безмер”, координирано с Министерството на отбраната и под ръководството на министър-председателя, сме предприели всички възможни мерки. Подсигурили сме се, като мерките, които сме предприели, са за много по-високо ниво на заплаха”, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев.

И опозицията коментира темата. В позицията си от ГЕРБ определят статията като „сериозен сигнал”. От партията на Бойко Биорисов настояват правителството да информира Народното събрание какво е реалното ниво на заплаха.

Според „Възраждане” прокарването на чужди интереси в националната политика винаги води до фалит на управлението.

И от „Продължаваме Промяната” последва реакция. Според Асен Василев тогавашната позиция на премиера, че няма нужда от системите „Пейтриът“ у нас, е била грешна.