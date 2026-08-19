Сръбските въоръжени сили скоро ще разполагат с 40 изтребителя, съобщи президентът Александър Вучич при днешното си посещение в Куршумлия. По думите му състоянието на сръбската военна авиация днес е несравнимо с периода от преди 12-13 години, предаде кореспондентът на БТА в Белград Теодора Енчева.

По време на обиколка на завода „Юмко“ в Куршумлия Вучич припомни времето, когато беше министър на отбраната и когато сръбските въоръжени сили разполагаха само с един действащ изтребител за авиошоу.

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Държавният глава подчерта, че възможностите на сръбските въоръжени сили скоро ще бъдат значително по-големи, не само бойната авиация. „Скоро ще имаме 40 изтребителя, да не говорим за ракетни системи, системи за залпов ракетен огън и всичко останало, което скоро ще можете да видите“, каза още Вучич.

Редактор: Цвета Лазаркова