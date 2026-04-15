Президентът на Сърбия Александър Вучич обяви предстоящо подписване на нови договори за закупуване на въоръжение и военна техника, без да уточнява какво точно ще придобие сръбската армия.

„В следващите дни ще подпишем големи и важни договори за допълнително снабдяване с въоръжение. Очакват ни важни посещения. Направихме значителни поръчки“, заяви той по време на представяне на бойната готовност на армията, на което присъстваха и политически представители на Република Сръбска.

МВФ създава регионален център за техническа помощ за Югоизточна Европа

Държавният глава посочи, че предстои модернизация на армията чрез роботизация и дигитализация. Той определи и обстановката в сферата на сигурността като по-сложна в сравнение с началото на годината, „заради действията и активността на съюза между Тирана, Загреб и Прищина“.

През последните месеци сръбският президент твърди, че споразумението за отбранително сътрудничество между Хърватия, Албания и Косово представлява военен съюз, насочен срещу Сърбия - твърдение, което многократно беше отричано от тези страни.

Как балканските държави търсят решения срещу скока на цените на горивата

Подобни обвинения отправи и лидерът на Република Сръбска Милорад Додик. На съвместна пресконференция с Вучич той заяви, че споразумението е насочено „срещу сръбския народ като цяло“ и представлява „дестабилизиращ фактор за сигурността в региона“.

Властите в Хърватия и Албания, които са членки на НАТО, както и в Косово нееднократно отхвърлиха тези обвинения, подчертавайки, че не става дума за военен съюз, а за декларация за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността.

